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اليمين: قتلى وجرحى بشبوة وإسقاط مسيرتين للحوثيين

تاريخ النشر: 20/02/2022 - 07:13

اليمين: قتلى وجرحى بشبوة وإسقاط مسيرتين للحوثيين
تجدد المعارك على جبهة "حرض" (أ.ب)
عرب ٤٨ /الأناضول
تحرير: محمد وتد

قتل 3 جنود يمنيين على الأقل وأصيب 13 آخرون، في ساعات متأخرة من ليل السبت، وذلك جراء إطلاق جماعة الحوثي صاروخا باليستيا على معسكر للجيش في محافظة شبوة شرقي البلاد، في حين أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين.

وقال مصدر عسكري إن جماعة الحوثي استهدفت مسجدا في معسكر العلم بمديرية عتق في محافظة شبوة بصاروخ باليستي.

وأضاف المصدر العسكري للأناضول، أن الاستهداف أدى إلى مقتل 3 جنود يمنيين وإصابة 13 آخرين.

وأوضح أن القتلى والمصابين كانوا يؤدون صلاة المغرب داخل مسجد المعسكر الذي تتواجد فيه قوات دفاع شبوة، ووحدات من قوات العمالقة الجنوبية التابعة للجيش اليمني.

وقال مصدر طبي يعمل في مستشفى عتق المركزي إن 8 مصابين وصلوا إلى المستشفى، حالة بعضهم خطيرة.

وأضاف أن إدارة المستشفى وجهت الدعوة لمواطني عتق للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرتين مسيّرتين للحوثيين، إحداهما مفخخة في محافظة حجة غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن القوات الحكومية اليمنية إن دفاعات المنطقة العسكرية الخامسة أسقطت طائرتين مسيرتين لمليشيا الحوثي، إحداهما مفخخة في حجة، من دون مزيد من التفاصيل.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، عن قائد اللواء 143 مشاة ذياب نمران، قوله إنه تم قطع الإمداد كليا عن معسكر أم ريش التدريبي جنوب مدينة مأرب.

وأوضح ذياب أن ذلك جاء إثر سيطرة قوات الجيش على جبل الفليحة والعروق الرملية المحاذية للمعسكر، من دون تفاصيل أكثر.

وقال الجيش إن مختلف الجبهات القتالية في جبهة "حرض" شهدت معارك عنيفة، "إثر هجمات واسعة للجيش، تسببت في خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي في العتاد والأرواح".

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية، وفقا للجيش، "استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية على امتداد الجبهات في مديريات حرض، وعبس، وحيران، أدت إلى تدمير دبابة وعربات، ومصرع عشرات الحوثيين".

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