الأطفال في اليمن ما زالوا يموتون جوعا رغم الهدنة

أكد المدير الاقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسام الشرقاوي، اليوم الجمعة، إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، في نيسان/أبريل الماضي، في اليمن لم تحسن الظروف الإنسانية في البلاد وأن الحرب الروسية الأوكرانية تتسبب في وفيات الأطفال من الجوع.

وأشار شرقاوي إلى ارتفاع أسعار الوقود والقمح والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وقال إن "ارتفاع الأسعار لا يطاق. كان الوضع في اليمن كارثيا بالفعل قبل أوكرانيا، والآن أصبح أسوأ مئة مرة. الأطفال يموتون في اليمن. إنهم لا يعانون فقط، إنهم يموتون من الجوع".

وشدد شرقاوي من بيروت وبعد أسبوع من زيارته اليمن، أن الظروف "الأسوأ من الكارثية" في اليمن تتطلب من منظمته زيادة "الجهود في عملنا الإنساني".

والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو أكبر شبكة إنسانية في العالم، ويضم 192 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتم تمديد الهدنة التي استمرت شهرين، بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين المدعومين من إيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل لشهرين إضافيين، في 2 حزيران/يونيو.

وتابع الشرقاوي أنه "للأسف، لم يتحسن الوضع في اليمن منذ الهدنة". وقال إن المياه الملوثة مشكلة رئيسية في الأسابيع الأخيرة.

واندلع القتال في اليمن في العام 2014، الذي تحول إلى حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، وأدى إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم أكثر من 14500 مدني. وكانت النتيجة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مما دفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، مجلس الأمن في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أنه يخطط لاستكشاف إمكانية هدنة أطول بين الأطراف المتحاربة في البلاد. وقال إن التمديد قد يكون خطوة جيدة في التحرك نحو وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات في البلاد.