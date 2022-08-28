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يونيسيف: مقتل وإصابة 10 آلاف ‎طفل من جراء الحرب في اليمن

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 20:33

يونيسيف: مقتل وإصابة 10 آلاف ‎طفل من جراء الحرب في اليمن
(Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأحد، إن أكثر من عشرة آلاف ‎طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب النزاع الدامي المستمر في ‎اليمن للعام الثامن على التوالي.

ونقل مكتب يونيسيف في اليمن عن نائبة المدير التنفيذي للمنظمة، حنان سليمان، قولها: "نناشد جميع أطراف النزاع ‎حماية الأطفال والمدنيين أينما كانوا، وإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب".

وأضافت خلال زيارتها لمركز إعادة التأهيل والأطراف الاصطناعية في ‎مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد، أن أكثر من عشرة آلاف ‎طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب الصراع في ‎اليمن.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف النزاع.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم" إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.

ويدور النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد وغربها منذ أواخر أيلول/ سبتمبر 2014.

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#يونيسيف
#منظمة الأمم المتحدة للطفولة
#اليمن
#حنان سليمان

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