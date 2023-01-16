اليمن: المبعوث الأممي يبحث تجديد الهدنة مع الحوثيين

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الإثنين، إلى العاصمة صنعاء، من أجل عقد مباحثات مع جماعة الحوثي لتجديد الهدنة بالبلاد.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار صنعاء الدولي، بأن المبعوث الأممي وصل العاصمة في تمام الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (8 بتوقيت غرينتش).

وأضاف مفضّلا عدم ذكر هويته كونه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، أن المبعوث الأممي قدم من العاصمة الأردنية عمّان، حيث يوجد مكتبه.

فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل غروندبرغ حول زيارته ومدّتها.

ومن المقرر أن يعقد غروندبرغ مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تجديد الهدنة في اليمن، وسبل صنع تسوية سياسية شاملة للنزاع.

وتأتي هذه الزيارة غداة مغادرة وفد عُمانيّ العاصمة صنعاء، بعد عقده مباحثات مع الحوثيين استمرت 4 أيام.

وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انتهت هدنة استمرّت 6 أشهر، وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن الفشل بتمديدها.

وبدأت الحرب اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ آذار/مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

كما أدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.