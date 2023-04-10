المبعوث الأممي: تقدم حقيقي تجاه سلام دائم في اليمن

المبعوث الأممي لليمن: "هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام".

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن المحادثات السعودية العمانية في صنعاء "تجعل اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم" منذ بدء الحرب.

وقال غروندبرغ، في تصريح لوكالة أسوشييتد برس، إن "هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام".

وعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان، أمس الأحد، مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية، أن "رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي محمد المشاط، استقبل في صنعاء الوفدين العماني والسعودي، بحضور رئيس فريق المفاوضات (الحوثي)، محمد عبد السلام وقيادات أخرى".

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

والجمعة، قال مسؤول حكومي يمني رفيع المستوى، إن "الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من ستة أشهر إلى سنة (..) وإعلان الاتفاق رسميا خلال يومين".

ويعاني اليمن، منذ نحو تسع سنوات، من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات منذ 2014.