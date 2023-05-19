اليمن: "الحوثي" ترجئ تبادل زيارات الأسرى "لأجل غير محدد"

حمّل متحدث الفريق الحكومي اليمني المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل، مساء الجمعة، جماعة "الحوثي" مسؤولية تعثر بدء زيارات متبادلة لأسرى الجانبين.

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، مساء الجمعة، تأجيل تبادل زيارات الأسرى مع الحكومة الشرعية التي كانت مقررة السبت، "إلى أجل غير محدد"؛ حسبما ورد في بيان صادر عن مسؤول ملف الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى.

وقال المرتضى "كنا جاهزين لتنفيذ الزيارات للسجون السبت حسب ما تم الاتفاق عليه، وحسب الموعد المحدد من الأمم المتحدة".

واستدرك "لكن تفاجأنا بشروط مسبقة وضعها مرتزقة العدوان (يقصد الطرف الحكومي) في مأرب، أدت إلى تأجيل الزيارات إلى موعد غير محدد".

واعتبر المرتضى ذلك "عرقلة واضحة هدفها إفشال الزيارات، وبالتالي إفشال جولة المفاوضات المقبلة".

وقال "على الأمم المتحدة وضع حد لهذه العرقلة، وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه".

وحمّل متحدث الفريق الحكومي اليمني المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل، مساء الجمعة، جماعة "الحوثي" مسؤولية تعثر بدء زيارات متبادلة لأسرى الجانبين.

وقال فضائل إن "مليشيا الحوثي تصر على الانتقائية في زيارات الأسرى، ورفضت السماح بزيارة بعض الأسرى والمختطفين، خصوصا السياسي البارز محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي حث على إطلاق سراحه".

وأضاف "إذا وافق الحوثيون وسمحوا بزيارة قحطان وتواصله مع أسرته، فسيسهل أمر الزيارات المتبادلة للأسرى، ومن ثم انطلاق المفاوضات الجديدة".

وقبل أيام، أعلنت جماعة الحوثي التوافق مع الحكومة على أن يكون يوم 20 أيار/ مايو الجاري موعدا لعملية تبادل زيارات الأسرى من الطرفين، قبل انطلاق مفاوضات جديدة بين الطرفين.

وفي 14 أيار/ مايو، كشف مصدر حكومي يمني عن تأجيل الجولة الثانية من عملية تبادل الأسرى مع جماعة "الحوثي" التي كان مقررا انطلاقها في 15 من الشهر نفسه "نتيجة استمرار تعثر تبادل الزيارات للأسرى المتفق عليه بوقت سابق".

وفي 16 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح نحو 900 محتجز في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين الطرفين عقدت بسويسرا.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ آذار/ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران.