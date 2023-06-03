الجيش اليمني يسقط مسيّرة حوثية

أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري (حكومي)، وقال "قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة لجماعة الحوثي غرب مدينة تعز".

وأضاف أنه "تم إسقاط الطائرة أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي بهذا الشأن حتى الساعة 21:30 من مساء أمس.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ آذار/ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

لكن عودة العلاقات السعودية الإيرانية الذي أعلن عنها في 25 نيسان/ أبريل الماضي، منح الأزمة اليمنية دفعة إيجابية بحيث انتعشت التوقعات بأن ينعكس ذلك إيجابا على قرب إنهاء الحرب الدائرة في البلاد.