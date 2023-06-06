المبعوث الأممي يعقد لقاءات في السعودية وعُمان تدفع إلى السلام باليمن

زار غروندبرغ الإثنين العاصمة العمانية مسقط والتقى بمجموعة من كبار المسؤولين العمانيين (لم يذكرهم)، وكبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد عبد السلام، لبحث سبل الدفع بجهود السلام الجارية في اليمن

عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مباحثات متعددة في السعودية وسلطنة عمان، تناولت سبل دفع جهود السلام في البلد العربي.

وبحسب ما جاء في بيان عن مكتب غروندبرغ فقد التقى في العاصمة السعودية الرياض الأحد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وعددا من المسؤولين اليمنيين، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لدى اليمن (الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والصين، والمملكة المتحدة).

وبحث غروندبرغ خلال هذه اللقاءات "سبل تحقيق التوافق حول تدابير لتحسين ظروف المعيشة ووقف إطلاق نار في عموم اليمن وعملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة لسلام مستدام".

كما ركزت النقاشات على "التشاور حول طرق ضمان الدعم الإقليمي والدولي المنسق لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة".

وأفاد البيان أيضا بأن غروندبرغ زار الإثنين، العاصمة العمانية مسقط والتقى بمجموعة من كبار المسؤولين العمانيين (لم يذكرهم)، وكبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد عبد السلام، لبحث سبل الدفع بجهود السلام الجارية في اليمن، دون مزيد من التفاصيل.

ويشهد اليمن منذ شهور تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 2014.

ومنذ فترة تتكثف مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.