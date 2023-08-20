جهود التسوية في اليمن: الوفد العماني يغادر صنعاء بعد سلسلة مشاورات مع الحوثيين

الوفد العماني الذي وصل إلى صنعاء، في زيارة من أجل التباحث مع قيادة الحوثيين لاستئناف المفاوضات، في إطار الجهود للتوصل إلى تسوية في اليمن، يغادر بعد 4 أيام متوجها إلى مسقط.

غادر الوفد العماني، اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد سلسلة مشاورات عقدها مع قيادة الحوثيين، استمرت 4 أيام.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، في خبر مقتضب، أن "الوفد العماني غادر صنعاء اليوم الأحد، متوجها إلى مسقط" .

وأشارت القناة إلى أن "الوفد غادر برفقة رئيس فريق المفاوضات في الجماعة، محمد عبد السلام".

وأضافت أن "وفد مسقط اختتم زيارته بعد عقده سلسلة مشاورات في صنعاء"، دون ذكر معلومات بشأن نتائج الزيارة.

والخميس الماضي، وصل وفد الوفد العماني إلى صنعاء، في زيارة من أجل التباحث مع قيادة الحوثيين لاستئناف المفاوضات لحل أزمة اليمن، خصوصا فيما يتصل بالملفات الإنسانية.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعُماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والأممي، هانس غروندبيرغ.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 آذار/ مارس الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.