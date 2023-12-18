الحوثيون يؤكدون استهداف سفينتين بطائرتين بحريتين

بيان الحوثيون: "نؤكد الاستمرار في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء"

القوات الحوثية ترافق سفينة في البحر الأحمر، الشهر الماضي (أ.ب.)

أكد الحوثيون أنهم استهدفوا اليوم، الإثنين، سفينتين "لهما ارتباط بالكيان الصهيوني" في البحر الأحمر إحداهما هي "سوان أتلانتيك" المملوكة لشركة نروجية.

وجاء في بيان صادر عن "القوات المسلحة اليمنية" التابعة للحوثيين، أنها "نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة ’سوان اتلانتك’ محملة بالنفط والأخرى سفينة ’إم إس سي كلارا’ تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

وأضاف البيان أنه "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا".

وأشار بيان الحوثيين إلى أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وتابع أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحا".

وشدد البيان على أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة".

وجاء في ختام البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

في سياق متصل، ذكر بيان، اليوم، أن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المنطقة التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية هناك.

وتحظى توجيهات لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابيين من رابطة سوق لويدز وممثلين من سوق شركات التأمين في لندن، بمتابعة عن كثب وتؤثر على اعتبارات الشركات بشأن أقساط ورسوم التأمين.