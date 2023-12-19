الحوثيون: عملياتنا العسكرية لن تتوقف في البحر الأحمر

قال المسؤول الحوثي محمد البخيتي على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله، فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين".

قال الحوثيون إنهم "لن يوقفوا" عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر على الرغم من تشكيل الولايات المتحدة تحالفا دوليا للتصدي لها في الممر الملاحي الدولي.

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وقال المسؤول الحوثي محمد البخيتي على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله، فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين، مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

يأتي ذلك، فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الإثنين، تشكيل تحالف دولي يضمّ عشرة بلدان للتصدّي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن يعتبرونها "على ارتباط" بإسرائيل في البحر الأحمر.

وقال أوستن إن التحالف الأمني سيعمل "بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين". ويضم التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنروج والسيشيل وإسبانيا.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر مضيق باب المندب سعيا للضغط على تل أبيب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحصار متواصل.

واليوم الثلاثاء، انضمت عدة شركات إلى قائمة المتحولين إلى طريق رأس الرجاء الصالح أقصى جنوب قارة أفريقيا تجنبا للمرور بالبحر الأحمر، قالت شركة الشحن البحري التايوانية "يانغ مينغ" اليوم إنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين في ظل تصاعد الهجمات على السفن.

يأتي ذلك تزامنا مع قرار مماثل لشركة "بريتش بتروليوم" النفطية البريطانية (بي بي) بتعليق جميع حركة ناقلاتها عبر البحر الأحمر للسبب ذاته.

في السياق، قالت مجموعة "فرونت لاين" لناقلات النفط، ومقرها النرويج، إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة.

وصعد الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنهم بذلك يمارسون ضغوطا على إسرائيل بسبب حربها مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.