الحوثيون يتوعدون باستهداف سفن "أي دولة تتحرك ضد الجماعة"

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" وعضو ما يعرف باسم المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، إن أي دولة تتحرك ضد اليمن ستستهدف سفنها في البحر الأحمر، وذلك غداة إعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة.

قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، إنّ التحالف المشكل من قبل واشنطن هو لحماية إسرائيل، وإنّ "من يسعى لتوسيع الصراع عليه أن يتحمل العواقب".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

فيما توعد مسؤول رفيع في جماعة أنصار الله، "أي دولة" ستتحرك ضد الجماعة سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر، وذلك غداة إعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة.

وقال عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى، محمد علي الحوثي، في تصريح لقناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية، "أي دولة تتحرك ضدنا سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر".

يأتي هذا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات"، يضمّ عشرة بلدان بينها بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والبحرين.

مداخلة على قناة الجزيرة للناطق الرسمي لانصار الله محمد عبدالسلام حول العدوان على غزة وموقف اليمن تجاه ما يسمى بالتحالف البحري لحماية اسرائيل . pic.twitter.com/VmNaA1bTAj — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) December 19, 2023

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الإثنين أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة".

وقال عبد السلام في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إن "اليمن لن يتوقف عن مواصلة عملياته المشروعة دعما لغزة، وكما سمحت أميركا لنفسها أن تساند إسرائيل بتشكيل تحالف وبدون تحالف، فشعوب المنطقة لها كامل المشروعية لمساندة الشعب الفلسطيني".

وتابع "أخذ اليمن على عاتقه أن يقف إلى جانب الحق الفلسطيني ومظلومية غزة الكبيرة".

وفي وقت سابق اليوم، قال المسؤول الحوثي، محمد البخيتي، على منصة "إكس"، "حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله، فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين، مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

وقال أوستن إن التحالف الأمني سيعمل "بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين". ويضم التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنروج والسيشيل وإسبانيا.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر مضيق باب المندب سعيا للضغط على تل أبيب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحصار متواصل.

ويتصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط ​​عن طريق قناة السويس، مما يشكل أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، ويتصل بخليج عدن عن طريق مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي. ويمر حوالي 12% من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس.

وباتت موانئ إسرائيل الواقعة على سواحل البحر الأحمر شبه فارغة تماما من السفن القادمة من آسيا والشرق الأقصى عبر باب المندب، فقد توقفت حركة الشحن والتفريغ وحركة العمال داخل تلك الموانئ التي تستقبل تجارة مع آسيا تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار في السنة.

ووجدت 24% من البضائع والصادرات الإسرائيلية صعوبة في شق طريقها إلى الأسواق الآسيوية التي تراهن عليها في السنوات المقبلة

وأصبحت السفن القادمة من آسيا والمتجهة إلى تلك الموانئ تسلك حاليا طريقاً بحريا آخر يدور حول أفريقيا حيث رأس الرجاء الصالح شبه الآمن، وهو ما يجعل زمن الرحلة أطول بثلاثة أسابيع وأكثر تكلفة سواء لسفن الشحن العالمية أو للأسواق الإسرائيلية التي واجهت ارتفاعا في أسعار بعض السلع بسبب التطورات الجارية في البحر الأحمر.