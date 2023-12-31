تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران. وأضافت أن هذا هو الهجوم الـ 23 على سفن تجارية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

أسقطت مدمرة أميركية، السبت، صاروخين بالستيين مضادين للسفن أطلقا من اليمن أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة حاويات أصيبت في هجوم آخر، حسبما أعلن الجيش الأميركي اليوم الأحد.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران. وأضافت أن هذا هو الهجوم الـ 23 على سفن تجارية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، استجابت المدمرتان "يو إس إس غريفلي" و"يو إس إس لابون" لطلب المساعدة من "ميرسك هانغتشو"، وهي سفينة حاويات دنماركية ترفع علم سنغافورة قالت إنها أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه خلال عملية الإنقاذ هذه، أسقطت المدمرة "يو إس إس غريفلي" صاروخين أطلِقا "في اتجاه سفن" الجيش الأميركي.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنه ناقش مع نظيره البريطاني غرانت شابس هجمات الحوثيين التي وصفها بالمتواصلة والمزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر.

وأضاف أوستن أن تلك الهجمات "تمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب تحركا جماعيا"، وفق قوله.

شن الحوثيون مجموعة هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن يقولون إنها "مرتبطة بإسرائيل"، وهي هجمات تهدد بتعطيل التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون ذلك حتى دخول ما يكفي من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره بالكامل.

وتعترف إيران بدعمها السياسي للحوثيين الذين يخوضون حربا منذ 2014 ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. لكن طهران تنفي تقديم معدات عسكرية لهم.