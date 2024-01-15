الجيش الأميركي: الحوثيون استهدفوا سفينة حاويات أميركية بصاروخ باليستي

قال الجيش الأميركي إن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون المتحالفون مع إيران أصاب سفينة حاويات تمتلكها وتديرها شركة أميركية وترفع علم جزر المارشال، في الساعة 4 مساء اليوم الإثنين، بتوقيت صنعاء.

أصاب صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، سفينة حاويات تمتلكها وتديرها شركة أميركية وترفع علم جزر المارشال، جنوبي شرق ساحل عدن، بحسب ما أعلن الجيش الأميركي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

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جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الأميركيين إسقاط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر؛ وقال الجيش الأميركي إن السفينة لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها، وأوضح أن الحديث عن سفينة الحاويات Gibraltar Eagle.

وأضاف البيان الأميركي أنه في وقت سابق، "رصدت القوات الأميركية صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق باتجاه الممرات الملاحية التجارية بجنوب البحر الأحمر. فشل الصاروخ في الطيران واصطدم بالأرض في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وقالت الشركة الأميركية "إيغل بالك شيبنغ"، اليوم الإثنين، إن سفينتها Gibraltar Eagle (نسر جبل طارق) للبضائع الجافة، استُهدفت "بمقذوف مجهول" في أثناء إبحارها على بعد 100 ميل قبالة خليج عدن وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة UKMTO التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية إلى أنها تلقت تقريرًا عن حادثة وقعت "على بُعد 95 ميلا بحريًا إلى جنوب شرق عدن"، لافتة إلى أن "صاروخًا أصاب أعلى الجهة اليسرى من السفينة".

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

من جهتها، أفادت وكالة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية، بأن "ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال، أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي"، مشيرة إلى أنها كانت "في طريقها إلى قناة السويس".

وأضافت أن الحادثة تسببت "في نشوب حريق في مخزن... ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات"، معتبرة أنه "تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل". وقيّمت الهجوم بأنه "استهداف للمصالح الأميركية ردًا على الضربات العسكرية الأميركية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن".

وشنّت القوات الأميركية والبريطانية، فجر الجمعة، عشرات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وجاءت تلك الهجمات بدعوى الرد على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفنًا تجاريّة أكدوا أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الإستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وأوضح الحوثيون أن هذه الهجمات تأتي تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا إسرائيل مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفرت عن استشهاد أكثر من 24 ألفا و100 مدني وأصابة 60 ألفا و832 شخصا.

وفي أعقاب الهجمات الأميركية البريطانية، أكد الحوثيون أن السفن والمصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة باتت أهداف مشروعة إثر الهجمات التي استهدفت مواقع للجماعة في اليمن.

وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، فجر الإثنين، أنّها أسقطت عصر الأحد، صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.