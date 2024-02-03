تقرير: القوات الأميركية والبريطانية تشن 3 غارات جوية على محافظة صعدة باليمن

ذكر المصدر أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على مدينة صعدة (شمال)". وأوضح أن "الغارات الثلاث تركزت على مناطق شرق المدينة"...

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر السبت، أن القوات الأميركية والبريطانية شنت هجوما على محافظة صعدة شمالي البلاد، بثلاث غارات.

جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به مصدر أمني بجماعة الحوثي، لوكالة سبأ التابعة للجماعة. وذكر المصدر أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على مدينة صعدة (شمال)". وأوضح أن "الغارات الثلاث تركزت على مناطق شرق المدينة"، دون تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 06:40 لم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني، بهذا الخصوص.

وكان قد أعلن الحوثيون مساء أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في منطقة إيلات، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية.

جاء ذلك على لسان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، حيث قال إن "القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية".

وكان قد أعلن الحوثيون، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا نفذتا هجوما بعدة غارات على محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأورد إعلام تابع للحوثيين، أن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بـ4 غارات منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة"؛ دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، أعلن الإعلام ذاته أن "العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات جديدة على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة"، ما يرفع حصيلة غارات اليوم إلى 7.