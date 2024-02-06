استهداف سفينة شحن بريطانية بطائرة بدون طيار في البحر الأحمر

أفادت وكالة رويترز بأن هيئة بحرية بريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.

قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة شحن بريطانية تعرضت إلى "أضرار طفيفة"، وذلك جراء الهجوم بمسيرة غرب الحديدة في اليمن فجر اليوم الثلاثاء.

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وأضافت أمبري في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف طاقم السفينة البريطانية.

وأفادت وكالة رويترز بأن هيئة بحرية بريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.

وهذا هو الهجوم الثاني الذي تتعرض له سفينة شحن بريطانية بغضون أسبوع، حيث أعلن الحوثيون الأسبوع الماضي استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل بصواريخ بحرية مناسبة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حدوث انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة غربي الحديدة في اليمن.

ويأتي ذلك فيما تتواصل عمليات الحوثيين ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة إليها في البحر الأحمر، وذلك تضامنا مع قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.