غارات أميركية بريطانية على الحديدة واستهداف سفينة شحن بالبحر الأحمر

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، بأن القوات الأميركية والبريطانية شنت غارات استهدفت فيها مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي.

استهدفت غارات أميركية بريطانية في ساعات متأخرة من الليل منطقة الكدن في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في اليمن، فيما تعرضت سفينة شحن لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت محطة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "القوات الأميركية نفذت الإثنين ضربات دفاعا عن النفس ضد الحوثيين في اليمن"، حيث استهدفت الضربات منصة إطلاق صواريخ متنقلة ومنظومة جوية بدون طيار للحوثيين.

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية، بأن القوات الأميركية والبريطانية شنت غارات استهدفت فيها مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إنها "تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي، وأن السلطات تقوم بالتحقيق".

وأوضحت أن "الربان أفاد بأن السفينة قد أصيبت نتيجة نظام جوي غير مأهول، بأضرار سطحية للبنية الفوقية للإقامة".

ويأتي الهجوم، مساء الإثنين، بعد ساعات من إعلان الحوثيين، قصف سفينتين أمريكيتين بصواريخ بحرية، خلال عمليتين منفصلتين في خليج عدن.

وتوالى القصف الجوي المكثف على الحوثيين في محافظة الحديدة، بعد سريان قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمة "إرهابية".

ومنذ عملية طوفان الأقصى، أعلنت جماعة الحوثي استهداف 35 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية من المرور في البحرين الأحمر والعربي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة فصائل المقاومة في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.