الحوثيون: مقتل مدني وإصابة 6 آخرين بقصف أميركي بريطاني على تعز

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية، اليوم الأحد، مقتل مدني وإصابة 6 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة، بقصف أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

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وجاء في خبر عاجل لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين: مقتل "مواطن (مدني) وإصابة 6 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، إثر قصف طيران العدوان الأميركي البريطاني منطقة شمير بمديرية مقبنة في محافظة تعز".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، بينما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وهذه أول مرة تعلن فيها جماعة الحوثي سقوط ضحايا مدنيين بغارات أميركية بريطانية، منذ بدء عمليات الدولتين في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الحوثيون استهداف مديرية مقبنة بغارة أميركية بريطانية، بين 22 غارة استهدفت محافظات صنعاء (شمال) وحجة (شمال غرب) وتعز (جنوب غرب).

ومنذ مطلع 2024، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع قطاع" غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.