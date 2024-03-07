الحوثي: نفذنا 8 عمليات استهدفت 7 سفن بـ19 صاروخا وطائرة مسيّرة هذا الأسبوع

قال إن جماعته قامت "بإطلاق 403 صواريخ باليستية ومجنّحة وطائرات مسيّرة، في عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة".

أعلن زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس استهداف 61 سفينة في البحرين الأحمر والعربي منذ بدء العمليات التضامنية مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية للشهر السادس على التوالي.

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وقال الحوثي "منذ بدء طوفان الأقصى (7 تشرين الأول/ أكتوبر)، استهدفنا 61 سفينة في عمليات معقدة ومحيّرة للأعداء، لأن هذه السفن تتحرك في أوساط البحر وبعيدة عن السواحل اليمنية".

وأضاف "نفذنا خلال هذا الأسبوع وحده 8 عمليات، استهدفت 7 سفن، بـ19 صاروخا وطائرة مسيّرة".

وتابع "تم استخدام أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة، تفاجأ بها الأميركي والبريطاني".

وأشار الحوثي إلى أن "اكتشاف السفن وإصابتها بدقة وبصواريخ باليستية لأول مرة إنجاز بكل ما تعنيه الكلمة".

وقال إن جماعته قامت "بإطلاق 403 صواريخ باليستية ومجنّحة وطائرات مسيّرة، في عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.