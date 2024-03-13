اليمن: غارات أميركية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي

تعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

أعلن الحوثيون اليوم الأربعاء عن هجوم أميركي بريطاني بـ4 غارات، استهدفت مطار الحديدة الدولي في المحافظة الساحلية غربي اليمن.

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وذكر إعلام الحوثيين، أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي في محافظة الحديدة"، وأورد في وقت لاحق أن العدوان استهدف المطار بغارة رابعة.

ولم يتم التطرق إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذه الغارات، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا بهذا الشأن.

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا بسبب تداعيات الصراع.

وأعلنت جماعة الحوثي الإثنين استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا محافظة الحديدة بـ13 غارة جوية، فيما شهدت المحافظة هدوء يوم أمس الثلاثاء.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.