الحوثي: استهدفنا 73 سفينة وسنمنع عبور السفن المرتبطة بـ"العدو" من المحيط الهندي

جغرافيًا، يستطيع الحوثيون تنفيذ تهديداهم باستهداف السفن المارة من المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح، الذي اتخذته العديد من السفن مسارا لها بدلا من البحر الأحمر، بعد بدء الحوثيين هجماتهم.

قال قائد الحوثيين، عبد الملك الحوثي، إن جماعته ستمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ وذلك في خطاب ألقاه مساء الخميس.

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ويمثل ذلك تصعيدا جديدا في عمليات الحوثيين على سفن الملاحة التي تركزت في الوقت الراهن في البحر الأحمر والبحر العربي.

وقال الحوثي "سنمنع عبور السفن المرتبطة بالعدو (الإسرائيلي والبريطاني والأميركي) من المحيط الهندي لرأس الرجاء الصالح".

وأعلن عن استهداف جماعته 73 سفينة وبارجة للعدو منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ويأتي هذا التهديد بالتصعيد بعد يوم واحد من بيان أصدرته سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندا لدى اليمن، ودعت فيه جماعة الحوثي إلى وقف هجماتها في البحر الأحمر، معتبرة أنها "لا تخدم سوى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني".

وجغرافيًا، يستطيع الحوثيون تنفيذ تهديداهم باستهداف السفن المارة من المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح، الذي اتخذته العديد من السفن مسارا لها بدلا من البحر الأحمر، بعد بدء الحوثيين هجماتهم.

في السياق ذاته، قال عبد الملك الحوثي، في كلمته، إن "العدو الإسرائيلي يُنفّذ جريمة القرن في غزة، بكل ما تعنيه الكلمة، بمشاركة أميركية ومساهمة من دول غربية وعربية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تلقي مساعدات محدودة من الجو للقطاع الفلسطيني، وتقدم في الوقت ذاته أطنانا من القنابل (لإسرائيل) لقتل أهل غزة".

واعتبر أن "أميركا والدول الغربية لا يتحرجون من تقديم أفتك الأسلحة للعدو الإسرائيلي ليقتل الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أطفاله ونساءه".

ولفت الحوثي إلى أن "عمليات الإنزال الأميركي (للمساعدات) لا تغطي نسبة ضئيلة من الاحتياج، وهي تستهدف خداع الرأي العام وإلهاء الشعوب المسلمة للاستمرار في الإجرام".

وأوضح أنه "رغم المعاناة الشديدة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هناك صمود عظيم وصبر وثبات وتماسك لا مثيل له".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.