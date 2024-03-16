اليمن: غارات أميركية بريطانية مجددا على الحديدة

تجددت مساء السبت الغارات الأميركية البريطانية على محافظة الحديدة غرب اليمن؛ فيما لم يتطرق إعلام الحوثيين إلى نتائج هذه الغارات ولم يصدر أي إعلان من واشنطن أو لندن.

أعلن الحوثيون مساء السبت شن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 4 غارات على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأورد إعلام الحوثيين، أن العدوان الأميركي البريطاني شن 4 غارات على منطقة الطائف بالدريهمي.

ولم تذكر تفاصيل أخرى بشأن نتائج الغارات، فيما لم يصدر إعلان من الجانبين الأميركي أو البريطاني حول ذلك.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.