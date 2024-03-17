غارات أميركية على الحديدة وتدمير مسيرات للحوثيين بالبحر الأحمر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وأضافت الهيئة البريطانية أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار قرب سفينته شرقي عدن.

شنت مقاتلات أميركية وبريطانية في ساعات متأخرة من الليل 4 غارات على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، بينما استهدفت غارة أخرى مديرية التعزية بمحافظة تعز جنوبي اليمن.

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وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتعرض مواقع في الحديدة وتعز لغارات أميركية بريطانية، فيما أعلنت القيادة الأميركية الوسطى(سنتكوم) صباح اليوم الأحد، تدميرها 3 طائرات مسيرة و5 زوارق مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين بالبحر الأحمر.

وبحسب سنتكوم، فإن قواتها نجحت في اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها، في حين سقطت أخرى في البحر الأحمر على الأرجح، ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات في محيط الواقعة بالبحر الأحمر.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وأضافت الهيئة البريطانية أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار قرب سفينته شرقي عدن.

وجاء البيان بعدما أعلن الحوثيون في وقت سابق مسؤوليّتهم عن هجوم بمسيرة على مدمرة أميركية في البحر الأحمر، قائلين إن الضربة "حققت أهدافها".

وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توسيع نطاق هجمات مسلحيه على السفن المرتبطة بإسرائيل، لتشمل تلك التي تتجنب العبور في البحر الأحمر وتبحر في المحيط الهندي باتجاه المسار البديل الذي يمر عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تقول جماعة الحوثي إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، دعما للمقاومة الفلسطينية في تصديها للعدوان الإسرائيلي على غزة، وقد وسعت الجماعة دائرة هجماتها لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في كانون الثاني/يناير الماضي.