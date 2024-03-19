الجيش الأميركي يدمر صواريخ ومسيرات للحوثيين في غارات على اليمن

منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أعلن الجيش الأميركي أنه دمر سبعة صواريخ وثلاث طائرات مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن اعتبر أنها تشكل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.

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وقالت القيادة العسكرية الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن قواتها تحركت "دفاعا عن النفس" لتدمير الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى ثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت سنتكوم "تقرر أن هذه الأسلحة شكّلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. وهذه الإجراءات تم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية، التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

وتشن القوّات الأميركية والبريطانية غارات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى الى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.