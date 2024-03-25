اليمن: مقتل جنديين في هجوم نسب إلى تنظيم القاعدة

قالت القوات الحكومية اليمنية في بيان "اشتبكت قواتنا المسلحة الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق، مساء اليوم (الأحد) مع عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي شرق مديرية مودية بمحافظة أبين".

قتل عنصران من القوات الحكومية اليمنية فجر اليوم، الإثنين، في هجوم بجنوب البلاد منسوب إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وفق ما أفاد مصدر أمني، في أول هجوم للتنظيم عقب تعيين زعيم جديد له.

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وقال مصدر أمني "قتل جنديان يمنيان وجرح 5 آخرون في هجوم لتنظيم القاعدة على مركبة عسكرية في وادي عومران بمديرية مودية شرق أبين" في جنوب اليمن.

وأشار إلى أن هذا الهجوم هو الأول منذ تولّي سعد بن عاطف العولقي قيادة التنظيم في 10 آذار/مارس الماضي.

وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تعيين العولقي زعيما له، لخلافة خالد باطرفي الذي توفي متأثرا بمرض خبيث كان يعاني منه منذ فترة طويلة، بحسب مصادر قبلية.

ويمثّل تنصيب العولقي زعيما في الوقت الحالي، محاولة لإحياء التنظيم وإعادة رصّ صفوفه التي اضطربت خلال فترة سلفه.

وقالت القوات الحكومية اليمنية في بيان "اشتبكت قواتنا المسلحة الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق، مساء اليوم (الأحد) مع عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي شرق مديرية مودية بمحافظة أبين".

ونقلت بدورها عن "مصدر عملياتي" قوله إن "عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي تسللت إلى جنوب وادي عومران، وهاجمت دورية تابعة لقواتنا المسلحة بمنطقة الكسارة، وتعامل معها أبطال قواتنا (...) ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية المهاجمة، وارتقى شهيدان من أبطال قواتنا المسلحة".

وتشهد المنطقة منذ قرابة عامين حوادث أمنية وتبادلا لإطلاق النار بين القوات الحكومية وعناصر تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الذي تعدّه الولايات المتحدة أخطر فروع القاعدة.

ويعود الهجوم الأخير المنسوب للتنظيم في اليمن إلى السادس من كانون الثاني/يناير الماضي، حيت قُتل ضابطان في محافظة أبين أيضا.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.

ووفّرت الحرب في اليمن موطئ قدم لجماعات متطرفة بينها تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة، لكن الضربات التي شنّها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة في الأعوام الماضية أضعفت تلك الجماعات.