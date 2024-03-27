اليمن: غارة أميركية بريطانية على صعدة

أعلنت جماعة الحوثي اليوم، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا شنتا غارة جوية على محافظة صعدة شمال اليمن.

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وأفاد إعلام الحوثيين، بأن "طيران العدو الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة القطينات بمديرية باقم (التابعة لصعدة)".

ولم يورد تفاصيل بشأن نتائج الهجوم، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأميركي أو البريطاني.

وتعتبر محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

يأتي ذلك في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".