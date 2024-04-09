الحوثيون: عملياتنا مستمرة حتى وقف الحرب وإنهاء حصار غزة

جدد المشاط التأكيد على أن "حركة الملاحة الدولية آمنة لجميع السفن في العالم، باستثناء المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والسفن الأميركية والبريطانية بعد عدوانهما على اليمن".

أكدت جماعة الحوثي في اليمن مساء الثلاثاء تمسكها باستمرار عملياتها العسكرية البحرية حتى وقف الحرب وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

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وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجماعة، مهدي المشاط: "نؤكد أن عملياتنا في البحر تهدف لإيقاف العدوان والحصار الإسرائيلي في غزة، وإدخال الدواء والغذاء إلى القطاع كحق إنساني مكفول".

وشدد على أن "العمليات ستستمر حتى تحقيق هذا الهدف".

وجدد المشاط التأكيد على أن "حركة الملاحة الدولية آمنة لجميع السفن في العالم، باستثناء المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والسفن الأميركية والبريطانية بعد عدوانهما على اليمن".

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، من شح حاد في الغذاء والدواء والوقود؛ جراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية.

و"تضامنا مع غزة"، التي تتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومع شن واشنطن ولندن ضمن تحالف دولي غارات على مواقع للحوثيين باليمن، أعلنت الجماعة في كانون الثاني/ يناير الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".