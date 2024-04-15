اليمن: غارات أميركية بريطانية على تعز

أفادت قناة المسيرة، التابعة لأنصار الله، جماعة الحوثي، الحوثيين، بأن مقاتلات أميركية وبريطانية استهدف محافظة تعز.

سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من تعز (Getty Images)

شنت مقاتلات أميركية وبريطانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، غارات جوية على محافظة تعز جنوبي غربي اليمن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت قناة المسيرة، التابعة لأنصار الله، جماعة الحوثي، الحوثيين، مقاتلات أميركية وبريطانية استهدف محافظة تعز.

وذكر موقع "أنصار الله" الإلكتروني، أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من تعز".

ولم تتطرق القناة أو الموقع إلى وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية. كما لم يصدر إعلان رسمي من قبل جماعة الحوثي.

ووفقا لما نشره سكان المحافظة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد استهدفت الغارات مناطق قريبة من البحر الأحمر.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومع شن الطيران الحربي الأميركي والبريطاني غارات على عدة مواقع باليمن، أعلنت جماعة الحوثي في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها باتت تعد السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.