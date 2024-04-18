الحوثي: استهدفنا 98 سفينة منذ نوفمبر ونفذنا 14 عملية في آخر أسبوعين

أعلن زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، استهداف 98 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي منذ بدء العمليات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

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وقال الحوثي في خطاب ألقاه اليوم الخميس، إن "جبهتنا في اليمن مستمرة في العمليات العسكرية بالبحر الأحمر والبحر العربي، وصولا إلى المحيط الهندي".

وأعلن عن وصول عدد السفن التي استهدفتها الجماعة إلى "98 بين إسرائيلية وأميركية وبريطانية".

وأضاف الحوثي أن "عدد عمليات الاستهداف خلال آخر أسبوعين بلغ 14 عملية بـ36 صاروخا ومسيرة".

وتابع "نؤكد للأميركي والبريطاني وللجميع أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يوقف عملياتنا المساندة لغزة".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.