الحوثيون: استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وإطلاق صواريخ على أهداف بمنطقة إيلات

شدد الحوثيون على أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

أعلن الحوثيون استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة على أهداف إسرائيلية في منطقة إيلات.

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وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية، أن "القوات البحرية استهدفت سفينة إسرائيلية (MSC DARWIN) في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعدد من الطائرات المسيّرة، وقد حققت العملية أهدافها".

وأضاف أن "القوة الصاروخية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية "استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي، وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وشددت على أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي السياق، قال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الخميس إن قوات جماعته استهدفت 102 سفينة أميركية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكر في خطاب ألقاه، أن "جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة، ونسعى إلى توسيعها وتقويتها في مسرحها الجديد بالمحيط الهندي".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.