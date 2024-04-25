الحوثي: عملياتنا مستمرة ونسعى إلى توسيعها.. استهدفنا 102 سفينة منذ أكتوبر

قال زعيم الحوثيين باليمن، عبد الملك الحوثي، إن قوات جماعته استهدفت 102 سفينة أميركية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وقال في خطاب ألقاه اليوم، إن "جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة، ونسعى إلى توسيعها وتقويتها في مسرحها الجديد بالمحيط الهندي".

وكشف أن قوات جماعته "استهدفت 102 سفينة أميركية وبريطانية وإسرائيلية خلال 202 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة (منذ بداية الحرب على قطاع غزة)".

وأضاف أن "معدل عملياتنا في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي بلغ سفينة كل يومين".

وقدر الحوثي "تراجع حركة السفن الأميركية في البحر الأحمر بنسبة 80%"، واعتبر ذلك "انتصارا وإنجازا كبيرا".

وأكد أن "الأمريكي استبدل حركته إلى طرق بعيدة مثل المحيط الهندي، ورغم ذلك يواجه خطرا متزايدا يوما بعد آخر".

وعن تداعيات ذلك قال إن "اللجوء إلى طرق بحرية بعيدة تؤثر على الاقتصاد الأميركي في تأخر البضائع وكلفة الشحن وتأمين النقل البحري وارتفاع الأسعار".

وأوضح الحوثي أن "عمليات التأمين على السفينة الواحدة لبعض الشركات في أميركا بلغت 50 مليون دولار، وهذا غير مسبوق ويمثل مشكلة حقيقية لهم".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.