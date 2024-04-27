الحوثيون: استهداف سفينة نفطية بريطانية وإصابتها وإسقاط طائرة أميركية بصاروخ مناسب

أكد الحوثيون استمرارهم في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني، وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أعلن الحوثيون بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت، أنهم استهدفوا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى إسقاط طائرة أميركية بأجواء محافظة صعدة.

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وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية سفينة نفطية بريطانية (ANDROMEDA STAR) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

وتابعت أن "قوات الدفاع الجوي نجحت يوم أمس في إسقاط طائرة أميركية من نوع (MQ9) في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية، وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب".

وحيت القوات المسلحة كافة أبناء الشعب اليمني على استجابتهم للقائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في التفاعل الكبير وغير المسبوق نصرة لمظلومية الفلسطينيين في قطاع غزة، وتأكيدا على دعم وإسناد القوات المسلحة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وضد العدوان الأميركي البريطاني المساند له في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي؛ حسبما جاء في بيانها.

وأكدت استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني، وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.