الجيش الأميركي يعلن الاشتباك مع مسيرات فوق البحر الأحمر

أوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيانها عبر منصة "إكس" أنه "بين الساعة 1:48 و2:27 فجرا بتوقيت صنعاء، في 28 نيسان/أبريل، اشتبكت القيادة المركزية الأميركية بنجاح مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر".

لم تذكر القيادة المركزية الأميركية ما إذا تم تدمير المسيرات (Getty Images)

قال الجيش الأميركي إنه اشتبك مع خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر "شكلت تهديدا وشيكا على التحالف الذي تقوده أميركا والسفن التجارية في المنطقة".

ولم تذكر القيادة المركزية الأميركية في بيانها، الصادر اليوم الإثنين، ما إذا تم تدمير الطائرات المسيرة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيانها عبر منصة "إكس" أنه "بين الساعة 1:48 و2:27 فجرا بتوقيت صنعاء، في 28 نيسان/أبريل، اشتبكت القيادة المركزية الأميركية بنجاح مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر".

وتابعت بالقول "تقرر أن الطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مضيفة أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

يشار إلى أن جماعة الحوثي في اليمن باشرت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، مؤكدة مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كل السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي.