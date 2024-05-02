الحوثي: نحضر لجولة تصعيد رابعة إذا تواصلت الحرب الإسرائيلية على غزة

الحوثي: "الصراع مع العدو الإسرائيلي حتمي، لأنه في حالة احتلال واغتصاب وعدوان، ولن ينتهي الصراع معه إلا بزواله من على كل أرض فلسطين، وتطهيرها".

قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، الخميس إنهم يحضرون لـ"جولة رابعة من التصعيد" إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وذكر الحوثي "إذا استمر العدو الصهيوني (إسرائيل) متعنتا ومعه الأميركي ضد الشعب الفلسطيني، فهناك جولة رابعة نحضر لها من التصعيد في مواجهة هذا العدو الغاصب"، دون مزيد تفاصيل.

وأضاف أن "الشعب اليمني قطع شوطا في التصعيد والتطوير للقدرات العسكرية في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني، وعدوانهم على الشعبين اليمني والفلسطيني".

وأوضح زعيم الحوثيين أنه "إذا نجحت جولة المفاوضات بغزة، وهدأت الأوضاع فذلك لا يعني نهاية المعركة، وإنما يعني اكتمال جولة من التصعيد".

وتابع الحوثي "عندما نصل إلى نهاية هذه الجولة.. فسيبقى الصراع مع العدو الإسرائيلي مستمرا".

وأكد أن "الصراع مع العدو الإسرائيلي حتمي، لأنه في حالة احتلال واغتصاب وعدوان، ولن ينتهي الصراع معه إلا بزواله من على كل أرض فلسطين، وتطهيرها".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت أول مرحلة من التصعيد العسكري للحوثيين باستهداف مواقع في إيلات بصواريخ ومسيّرات، قبل أن تنتقل الجماعة إلى المرحلة الثانية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.

وتمثلت المرحلة الثالثة باستهداف سفن أميركية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب، منذ مطلع العام الجاري.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.