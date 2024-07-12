الحوثيّون: طيران أميركيّ بريطانيّ يشنّ 3 غارات على مطار الحديدة

جاء في خبر مقتضب لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني، يشن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي".

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن الطيران الأميركي البريطاني شنّ 3 غارات على مطار الحديدة الدولي في المحافظة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني، يشن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق من قبل واشنطن أو لندن.

وأعلنت جماعة الحوثي، أمس الخميس، تعرّض مديرية الصليف في محافظة الحديدة لخمس غارات أميركية بريطانية.

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، ويضمّ مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل نحو عشر سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا بسبب تداعيات الصراع.

وتعدّ الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وبحر العرب، والمحيط الهندي.

ومنذ كانون الثاني/ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.