الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية وهاجمنا أهدافا عسكرية في إيلات

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، مساء اليوم، الأحد، استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وتنفيذ عملية على أهداف عسكرية في إيلات جنوبي إسرائيل.

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جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، وقال فيه إن قوات الجماعة "استهدفت سفينة MSC UNIFIC الإسرائيلية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وأضاف أنه "تم تنفيذ عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية الاسرائيلية في منطقة أُم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة، بعددٍ من المسيرات، وقد حققت العمليةُ أهدافَها بنجاح"، دون توضيح طبيعة هذه الأهداف.

وأشار إلى أن "تنفيذ العمليتين يأتي انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني، وردا على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدوُّ الإسرائيلي".

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين إحداهما استهدفت سفينة إسرائيلية في خليج عدن والأخرى استهدفت أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.pic.twitter.com/Y4QKe5o7cl — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 14, 2024

ولم يرد من السلطات الإسرائيلية أي تعليق فوري على ما جاء في بيان الحوثيين.

بدوره، أعلن الجيش الأميركي، أن قوات القيادة الوسطى التابعة له (سنتكوم)، نجحت خلال الساعات الـ24 الماضية، "في تدمير طائرتين حوثيتين بدون طيار فوق البحر الأحمر ومسيرة بحرية في البحر الأحمر".

وأضاف الجيش الأميركي، في منشور على منصة "إكس"، أن قواته نجحت كذلك في تدمير مسيرة حوثية في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن هذه الأنظمة "تشكل تهديدًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد اتخذت هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا".

July 14 U.S. Central Command Update ⁰⁰In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV) over the Red Sea and one uncrewed surface vessel (USV) in the Red Sea. ⁰⁰USCENTCOM forces also… pic.twitter.com/P2zB0w3ehm — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2024

والسبت، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مروعة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.