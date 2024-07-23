الحوثيون: اكتمال إخماد حرائق خزانات محطات الكهرباء بالحديدة

الانتهاء من إطفاء النيران التي تسبب باندلاعها العدوان الإسرائيليى على محطة الكهرباء في الحديدة اليمنية، بالنسبة لخزانات منشآت النفط، وبرغم كمية الوقود الموجودة للقطاع الخاص، "تم الانتهاء من محاصرة النيران وإخمادها بنسبة 95%

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، اليوم الثلاثاء، اكتمال إخماد حرائق خزانات محطات الكهرباء في محافظة الحديدة غرب اليمن، عقب غارات عدوانية شنتها إسرائيل، يوم السبت الماضي.

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جاء ذلك في منشور لمحافظ الحديدة المعين من قبل الحوثيين، محمد قحيم، نشره عبر منصة "إكس". وصرح قحيم بـ"الانتهاء من إطفاء خزانات محطة الكهرباء نهائيا".

وأوضح أنه "بالنسبة لخزانات منشآت النفط، وبرغم كمية الوقود الموجودة للقطاع الخاص تم الانتهاء من محاصرة النيران وإخمادها بنسبة 95%".

ولفت إلى "تجاوز مرحلة الخطر على أرواح الأبرياء من سكان محيط المنشآت".

الحمدلله رب العالمين تم الإنتهاء من إطفاء خزانات محطة الكهرباء بفضل الله نهائيا وبالنسبة لخزانات منشآت النفطية برغم كمية الوقود الموجود للقطاع الخاص تم الإنتهاء من محاصرة النيران واخمادها بنسبة 95% ولله الحمد تم تجاوز مرحلة الخطرعلى اروح الأبرياء سكان محيط المنشآت — محمد عياش قحيم (@mohammmed_quhim) July 22, 2024

والسبت الماضي، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه؛ ما أسفر عن 9 قتلى وأكثر من 80 جريحا.

واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الغارات ردا على هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحوثيون على مدينة تل أبيب فجر الجمعة؛ فقتل إسرائيليا وأصاب 10 آخرين.

وقوبلت الغارات الإسرائيلية على اليمن بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة، بالإضافة إلى تحذيرات من تداعياته على الوضع الأمني في المنطقة، وجهود إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة للشهر العاشر.

وتضامنا مع غزة يستهدف الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وردا على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للجماعة" في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.