الحوثي: العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يحقق الردع والرد آت

أكد الحوثي أن "عملياتنا العسكرية ستستمر في البحار وإلى عمق فلسطين المحتلة، والاعتداءات على بلدنا لن توقفنا عن التصعيد".

توعد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بالرد على الهجوم الإسرائيلي على محافظة الحديدة باليمن قبل أيام، وقال إن "كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام والاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني".

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وذكر في خطاب له اليوم، أن "الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة آت ولا بد منه".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يحقق الردع (لإسرائيل) لمنع العمليات (التي ينفذها الحوثيون) إسنادا لغزة".

وأوضح الحوثي أن "كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام والاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "عملياتنا العسكرية ستستمر في البحار وإلى عمق فلسطين المحتلة، والاعتداءات على بلدنا لن توقفنا عن التصعيد".

و"تضامنا مع غزة" يستهدف الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وردا على مهاجمة الحوثيين سفن الشحن، يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية.