اليمن: غارات أميركية وبريطانية تستهدف جزيرة كمران بالحديدة

تعتبر كمران من أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا لمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

أعلن الحوثيون اليوم، الجمعة، أن الطيران الأميركي البريطاني قصف جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن بأربع غارات.

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وأورد إعلام الحوثيين، أن "عدوان أميركي بريطاني استهدف بـ4 غارات جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة".

ولم يتطرق إلى تفاصيل بشأن نتائج هذا القصف، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الشأن.

وتعتبر كمران من أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا لمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.