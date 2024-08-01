الحوثي: لا بد من الرد عسكريا على الجرائم الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي الكبير

بشأن الرد على اغتيال هنية، توعد الحوثي قائلا إن "محور القدس والجهاد والمقاومة واضح، لا بد من الرد عسكريا على الجرائم الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي الكبير".

قال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، مساء الخميس إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تصعيد واضح بعد عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من الولايات المتحدة الأميركية.

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وذكر في خطاب له، أن "جريمة استهداف شهيد الأمة وشهيد فلسطين والأقصى القائد إسماعيل هنية، أتت في إطار تصعيد واضح بعد عودة نتنياهو من أميركا".

وتابع الحوثي "تم استهداف هنية وهو ضيف في إيران ضمن وفود من أكثر من 80 دولة لحضور مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان لليمين الدستورية".

وأردف "جريمة اغتيال القائد هنية تعد انتهاكا سافرا وواضحا لكل الأعراف والحرمات، وجريمة وقحة بغطرسة واستهانة".

وبشأن الرد على اغتيال هنية، توعد الحوثي قائلا إن "محور القدس والجهاد والمقاومة واضح، لا بد من الرد عسكريا على الجرائم الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي الكبير".

وزاد "هناك مساع حثيثة وكبيرة في محاولة احتواء ردة الفعل على استهداف شهيد الأمة إسماعيل هنية والقائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر حماية للإسرائيلي".

وتحدث أن "الأوروبيين يحاولون الضغط السياسي والدبلوماسي على إيران لكي يكون ردها ’رمزيا’ كما يقولون وبالقدر الذي يرغب به الإسرائيلي".

واغتالت إسرائيل مساء الثلاثاء القائد البارز بحزب الله، فؤاد شكر، بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية فجر الأربعاء في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس بزشكيان.

وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، وكذلك توعد حزب الله بالرد على اغتيال شكر، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.