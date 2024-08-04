الحوثيّون: أسقطنا طائرة أميركيّة في صعدة واستهدفنا سفينة بخليج عدن

قال الناطق العسكري لقوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، تمكنت من إسقاط طائرة أميركية نوع (MQ_9)، بصاروخِ أرض-جو محلي الصنع".

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة أميركية مسيّرة فوق محافظة صعدة الشمالية، واستهداف سفينة في خليج عدن جنوبي البلاد.

وقال الناطق العسكري لقوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، تمكنت من إسقاط طائرة أميركية نوع (MQ_9)، بصاروخِ أرض-جو محلي الصنع".

وذكر أنه تمّ استهدافها "أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، شمالي البلاد".

وأوضح سريع أن تلك الطائرة "تُعد السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادا لغزة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من واشنطن بشأن ما ذكره متحدث الجماعة.

وأوضح سريع أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة (Groton) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة"، دون الإشارة إلى هويتها والجهة المالكة لها.

وقال إن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها (لم تسمها) قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأكد "استمرار قوات الجماعة في تنفيذ عملياتها العسكرية، إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلاده".

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات.

وردًّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصله أسلحتها.