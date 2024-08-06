الحوثيون: استهدفنا 41 سفينة إسرائيلية منذ نوفمبر

لفت التقرير إلى أن الحوثيين استهدفوا سفن 45 شركة انتهكت قرار حظر وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية.

أعلن الحوثيون مساء الثلاثاء أنهم استهدفوا 41 سفينة إسرائيلية منذ بدء عملياتهم المساندة لقطاع غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

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وجاء في تقرير لهم، أن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت في عملياتها المساندة لغزة 170 سفينة، بينها 41 سفينة إسرائيلية".

وأضاف أنه "جرى استهداف 72 سفينة أميركية و12 بريطانية خلال الفترة ذاتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط".

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين استهدفوا سفن 45 شركة انتهكت قرار حظر وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية.

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مساء الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين وصاروخين باليستيين خلال الـ24 ساعة الماضية في مواقع تابعة للحوثيين.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرة مسيرة حوثية وصاروخين باليستيين مضادين للسفن في مواقع يسيطر عليها الحوثيون".

وأوضحت أنه "تقرر أن تلك الأسلحة كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنه يتم اتخاذ تلك الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

و"تضامنا مع غزة" يستهدف الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وردا على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية.