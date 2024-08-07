الحوثي: غارتان للتحالف الأميركي البريطاني على تعز

تحدثت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، في خبر عاجل عبر "تيليغرام" عن "عدوان أميركي بريطاني استهدف بغارتين محافظة تعز". ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم تتوفر إفادة من واشنطن ولا لندن بهذا الخصوص حتى الساعة.

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين على محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وتحدثت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، في خبر عاجل عبر "تيليغرام" عن "عدوان أميركي بريطاني استهدف بغارتين محافظة تعز".

ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم تتوفر إفادة من واشنطن ولا لندن بهذا الخصوص حتى الساعة 09:20 (ت.غ).

وتتقاسم الحكومة اليمنية والحوثيون السيطرة على تعز، وهي أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

ويطالب الحوثيون بإنهاء حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وردا على هجمات الحوثيين، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في كانون الثاني/ يناير الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.