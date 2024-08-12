غارة أميركية بريطانية تستهدف جزيرة كمران بالحديدة

ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن غارة على جزيرة كمران". وهو الاستهداف الثاني الذي يطال الجزيرة اليمنية بالأيام الأخيرة.

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غرب البلاد.

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وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن غارة على جزيرة كمران". وهو الاستهداف الثاني الذي يطال الجزيرة اليمنية بالأيام الأخيرة.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الشأن.

وقبل أكثر من أسبوعين، أعلنت جماعة الحوثي، أن التحالف الأميركي البريطاني شن 4 غارات على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة.

يشار إلى أن كمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الحالي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.