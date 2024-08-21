الحوثيّون: غارات أميركية بريطانية تستهدف الحديدة في اليمن

قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، في نبأ عاجل عبر منصة "تلغرام": "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ3 غارات جوية مديرية الصليف في الحديدة".

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا، شنتا 3 غارات على محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، في نبأ عاجل عبر منصة "تلغرام": "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ3 غارات جوية مديرية الصليف في الحديدة".

ولم تقدم القناة أي تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الخصوص.

وتُعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية؛ كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات.

وردًّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.