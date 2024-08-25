تمهيدا للرد: الحوثيون يعلنون رصد بنك أهداف لمهاجمتها في إسرائيل

الحوثيون: "تم رصد أهم نقاط بنك الأهداف الصهيونية وتحديدها بعناية ودقة وفق قواعد اشتباك لا تضع أي اعتبار لسقوف المواجهة أو أي خطوط حمراء".

أعلن الحوثيون، الأحد، رصد بنك أهداف في إسرائيل لاستهدافها، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة غرب اليمن في 20 تموز/ يوليو الماضي، الذي أوقع قتلى وجرحى حينها.

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جاء ذلك في تصريح لوزير دفاع الحوثيين، محمد العاطفي، خلال اجتماع عسكري موسع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال العاطفي "القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في أعلى درجات الجهوزية لتوجيه ضربات موجعة في عمق الكيان الصهيوني".

وأوضح أنه "تم رصد أهم نقاط بنك الأهداف الصهيونية وتحديدها بعناية ودقة وفق قواعد اشتباك لا تضع أي اعتبار لسقوف المواجهة أو أي خطوط حمراء".

وأضاف أن "القوة الصاروخية وسلاح الطيران المسيّر والقوات البحرية تمتلك من القدرات والإمكانات ما يوفر لها التنفيذ الدقيق والمحكم في التصويب".

وفي 20 تموز/ يوليو الماضي، شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه؛ ما أسفر عن 9 قتلى وأكثر من 80 جريحا.

وجاءت الغارات غداة هجوم شنه الحوثيون بطائرة مسيرة على تل أبيب، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت واشنطن ولندن شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابله إعلان الحوثيين أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية، وتوسيع هجماتهم إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتهم.