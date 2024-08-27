اليمن: تهدم وتضرر 30 منزلا و5 مساجد جراء السيول بمأرب

هيسان: "السيول الغزيرة التي شهدتها المديرية خلال الأيام الماضية تسببت في تهدم وتضرر أكثر من 30 منزلا و5 مساجد بشكل جزئي وكلي، ودفن وطمر نحو 20 بئر مياه".

أعلنت الحكومة اليمنية في صنعاء، الثلاثاء، أن 30 منزلا و5 مساجد تهدموا وتضرروا جراء السيول في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب وسط البلاد.

جاء ذلك على لسان مدير المديرية، الواقعة تحت حكم الحوثيين، صادق هيسان، حسب وكالة الأنباء (سبأ).

و​قال هيسان إن "السيول الغزيرة التي شهدتها المديرية خلال الأيام الماضية تسببت في تهدم وتضرر أكثر من 30 منزلا و5 مساجد بشكل جزئي وكلي، ودفن وطمر نحو 20 بئر مياه".

وأضاف أن "الخسائر الأولية في القطاع الزراعي تبين تضرر أكثر من خمسة آلاف لبنة (اللبنة الواحدة تساوي نحو 45 مترا مربعا) من الأراضي، غالبيتها مزروعة بأشجار الفواكه والبن".

ودعا إلى" تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وتنفيذ مبادرات مجتمعية لمعالجة الأضرار وفقا للمتاح".

وشدد هيسان على "افتقار المديرية للإمكانيات الضرورية لمواجهة هذه الكوارث".

وتتقاسم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي السيطرة على محافظة مأرب النفطية، وتسيطر الحكومة على مركزها مدينة مأرب.

ومنذ أواخر تموز/ يوليو، ازداد معدل هطل الأمطار في مدن يمنية ما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص، وتضرر نحو ربع مليون آخرين، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق الأمم المتحدة التي حذرت من أن الطقس السيئ سيستمر حتى أيلول/ سبتمبر المقبل.