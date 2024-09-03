اليمن: ارتفاع عدد ضحايا سيول الحديدة إلى 95 قتيلا

قال بيان صادر عن لجنة الطوارئ بالمحافظة (تابعة للحوثيين)، إن 11شخصا لاقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحوادث غرق، وتهدم منازل وصواعق جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المديريات في الحديدة.

أعلنت جماعة الحوثي، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول بمحافظة الحديدة غرب اليمن إلى 95 قتيلا، منذ مطلع آب/ أغسطس الماضي.

وقال بيان صادر عن لجنة الطوارئ بالمحافظة (تابعة للحوثيين)، مساء أمس الإثنين، إن 11شخصا لاقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحوادث غرق، وتهدم منازل وصواعق جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المديريات في الحديدة.

وأضاف البيان أنه ارتفعت بذلك حصيلة الضحايا إلى 95 حالة وفاة، وعدد المصابين إلى 34 شخصا.

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي ارتفاع وفيات السيول في محافظة الحديدة إلى 84 حالة.

وازداد معدل الأمطار في عدة محافظات منذ مطلع أغسطس، ما أدى إلى مصرع نحو 190 شخصا وإصابة مئات حتى 2 أيلول/ سبتمبر الجاري جراء السيول والصواعق الرعدية، وتضرر أكثر من ربع مليون شخص وخصوصا النازحين بالمخيمات.

وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، يؤدي عادة إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول والطقس السيئ.