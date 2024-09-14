الحوثي: أكثر من 700 غارة وقصف بحري لواشنطن لم يحد من عملياتنا

الحوثي: "خلال الأسبوع المنصرم، تمكن الدفاع الجوي من إسقاط طائرتين مسيرتين أميركيتين (MQ9)، وهذا يصل لعدد متقدم وملفت".

قال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، السبت إن أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم يفد الولايات المتحدة في الحد من عملياتنا العسكرية في البحار أو ردعها.

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وأضاف "من أهم ما يلفت النظر ويشهد على فاعلية جبهة اليمن، الإعلان الأميركي عن عودة حاملة الطائرات (يو إس إس تيودور) روزفلت، من اتجاه آخر".

وأوضح أن "الحاملة روزفلت، رغم أهميتها كقاعدة عسكرية متنقلة في البحار، عادت بالتهريب عبر المحيط الهندي ولم تدخل البحر الأحمر".

وقال الحوثي، إن "أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم يفد الأميركي في الحد من عملياتنا العسكرية في البحار أو يردعها ويوقفها".

وأضاف "خلال الأسبوع المنصرم، تمكن الدفاع الجوي من إسقاط طائرتين مسيرتين أميركيتين (MQ9)، وهذا يصل لعدد متقدم وملفت".

وأشار الحوثي إلى أن "الغارات الأميركية بدون مبرر بجوار مدرسة للبنات في تعز، نتج عنها استشهاد فتاتين وإصابة 18 فتاة".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

ومؤخرا، قال الحوثيون إنهم سيوسعون الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".