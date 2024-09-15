المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا بصاروخ باليستي هدفا عسكريا في منطقة يافا

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن "هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجاً لجهود أبطال القوة الصاروخية، الذين بذلوا جهودا جبّارة في تطوير التقنية الصاروخية، حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها

سريع: على العدو أن يتوقع الرد على عدوانه الإجرامي على الحديدة (Getty Images)

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة اليمنية استهدفت بصاروخ باليستي فرط صوتي هدفا عسكريا في منطقة يافا، مؤكدا أن الصاروخ نجح في اختراق منظومات الدفاع الجوية.

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وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية في كلمة متلفزة: "عوائق الجغرافيا والعدوان البريطاني والأميركي لن يمنع اليمن عن أداء واجباته في نصرة الشعب الفلسطيني"، قائلا إن "على العدو أن يتوقع الرد على عدوانه الإجرامي على الحديدة، ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني".

وأوضح سريع أن الصاروخ تسبب في حالة من الخوف والهلعِ في أوساط الإسرائيليين، حيث توجه أكثر من مليوني صهيونيٍ إلى الملاجئ، وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي.

مشيرا إلى أنّ "دفاعات العدو اخفقت في اعتراضه والتصدي له".

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن "هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية، الذين بذلوا جهودا جبّارة في تطوير التقنية الصاروخية، حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها.

وأضاف سريع: "على العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة"، قائلا: "تقنيتنا المتطورة قادرة على تجاوز كافة المنظومات الاعتراضية في البر والبحر منها الأميركية والإسرائيلية، وغير ذلك".